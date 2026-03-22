ستارمر وترامب يبحثان ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز

لندن-سانا

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة العمل على إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران بشكل شبه كامل.

ووفقاً لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية اتفق الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، على أنّ إعادة فتح مضيق هرمز أمر ضروري لاستئناف الشحن العالمي ولضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

يذكر أن إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة فيه أديا إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحول الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة الحرب الأمريكية الإسرائيلية –الإيرانية.