تداولات بورصة دمشق تبلغ نحو 10 ملايين ليرة موزّعة على أكثر من 422 ألف سهم

دمشق-سانا

بلغت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة ‏اليوم الإثنين 9,960,624 ليرة سورية، موزّعة على 422,241 ‏سهماً جرى تداولها عبر 267 صفقة، دون تنفيذ أي صفقات ‏ضخمة.‏

وبرز سهم بنك البركة سوريا بوصفه الرابح الوحيد في الجلسة، ‏محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.25 بالمئة ليغلق عند سعر 7.99 ليرات، ‏في أداء إيجابي منفرد جاء خلافاً للاتجاه العام الذي هيمنت عليه ‏التراجعات.‏

انخفاضات عديدة والائتمان الأهلي يتصدرها

تصدر سهم بنك الائتمان الأهلي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، ‏متراجعاً بنسبة 4.99 بالمئة ليغلق عند 9.13 ليرات، تلاه سهم ‏المصرف الدولي للتجارة والتمويل بانخفاض قدره 4.98 بالمئة، ‏ليستقر عند 13.56 ليرة، ثم سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي ‏الذي تراجع بنسبة 4.96 بالمئة، مسجلاً 14.76 ليرة في حين ‏انخفض سهم فرنس بنك سوريا بنسبة 4.82 بالمئة، ليغلق عند ‌‏24.69 ليرة.‏

وشملت التراجعات سهم الشركة الأهلية للنقل، الذي فقد 3.60 ‏بالمئة من قيمته السوقية، ليصل إلى 113.96 ليرة، فيما انخفض ‏سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.18 بالمئة، مغلقاً عند ‌‏815.01 ليرة. كذلك تراجع سهم بنك الأردن سوريا بنسبة 1.01 ‏بالمئة، لينهي التداولات عند 23.46 ليرة.‏

وسجل سهم بنك قطر الوطني سوريا انخفاضاً بنسبة 0.36 ‏بالمئة، ليغلق عند 19.45 ليرة، بينما تراجع سهم الشركة الأهلية ‏للزيوت النباتية بنسبة 0.16 بالمئة، مسجلاً 320.03 ليرة عند ‏الإغلاق.‏

كما سجل البنك الوطني الإسلامي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.05 ‏بالمئة، ليغلق عند 20.72 ليرة سورية.‏

في المقابل، بقيت عدة أسهم خارج التداول خلال الجلسة، من دون ‏تسجيل أي عمليات بيع أو شراء، ما حال دون تحديد أسعار ‏سوقية جديدة لها، في ظل تركيز نشاط المستثمرين على أسهم ‏محددة دون غيرها.‏