تداولات بورصة دمشق تبلغ نحو 10 ملايين ليرة موزّعة على أكثر من 422 ألف سهم

دمشق-سانا
بلغت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الإثنين 9,960,624 ليرة سورية، موزّعة على 422,241 سهماً جرى تداولها عبر 267 صفقة، دون تنفيذ أي صفقات ضخمة.
وبرز سهم بنك البركة سوريا بوصفه الرابح الوحيد في الجلسة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.25 بالمئة ليغلق عند سعر 7.99 ليرات، في أداء إيجابي منفرد جاء خلافاً للاتجاه العام الذي هيمنت عليه التراجعات.
انخفاضات عديدة والائتمان الأهلي يتصدرها
تصدر سهم بنك الائتمان الأهلي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 4.99 بالمئة ليغلق عند 9.13 ليرات، تلاه سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بانخفاض قدره 4.98 بالمئة، ليستقر عند 13.56 ليرة، ثم سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي الذي تراجع بنسبة 4.96 بالمئة، مسجلاً 14.76 ليرة في حين انخفض سهم فرنس بنك سوريا بنسبة 4.82 بالمئة، ليغلق عند 24.69 ليرة.
وشملت التراجعات سهم الشركة الأهلية للنقل، الذي فقد 3.60 بالمئة من قيمته السوقية، ليصل إلى 113.96 ليرة، فيما انخفض سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.18 بالمئة، مغلقاً عند 815.01 ليرة. كذلك تراجع سهم بنك الأردن سوريا بنسبة 1.01 بالمئة، لينهي التداولات عند 23.46 ليرة.
وسجل سهم بنك قطر الوطني سوريا انخفاضاً بنسبة 0.36 بالمئة، ليغلق عند 19.45 ليرة، بينما تراجع سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 0.16 بالمئة، مسجلاً 320.03 ليرة عند الإغلاق.
كما سجل البنك الوطني الإسلامي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.05 بالمئة، ليغلق عند 20.72 ليرة سورية.
في المقابل، بقيت عدة أسهم خارج التداول خلال الجلسة، من دون تسجيل أي عمليات بيع أو شراء، ما حال دون تحديد أسعار سوقية جديدة لها، في ظل تركيز نشاط المستثمرين على أسهم محددة دون غيرها.