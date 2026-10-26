الأمم المتحدة: الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الخليل ‏تثير مخاوف تطهير عرقي

جنيف-سانا‏

أكدت الأمم المتحدة اليوم الإثنين أن الأعمال العسكرية ‏الإسرائيلية في مدينة ‏الخليل جنوب الضفة الغربية تثير ‏مخاوف جدّية من تطهير عرقي في المدينة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الأمم المتحدة السامي ‏لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله في بيان: إن “العقاب ‏الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي كما أن التهديدات ‏بإفراغ أحياء بأكملها في الخليل من سكانها ومحوها تثير ‏مخاوف جدّية من التطهير العرقي”.‏

وفي سياق متصل أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو ‏غوتيريش اليوم أن شبح التطهير العرقي يلوح في الضفة ‏الغربية بصورة أشد وضوحاً نتيجة تصاعد بيئة الإكراه ‏والعمليات العسكرية.‏

وكانت قوات الاحتلال صعّدت في الأيام الأخيرة اقتحاماتها ‏وإجراءاتها العسكرية في ‏مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ‏وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت عشرات ‌‏الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، فيما اعتقلت 15 فلسطينياً في ‏محافظة نابلس، وواصلت ‏مداهمة المنازل والاعتداء على ‏السكان، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت ‌‏مزارعين وعاملين في الأراضي الزراعية.‏