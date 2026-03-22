البحرين تعلن اعتراض 145 صاروخاً و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 145 صاروخاً و246 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ودعا البيان إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات، مؤكداً أنّ المنظومات الدفاعية مستمرة في الرصد والتصدي لتلك الاعتداءات.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.