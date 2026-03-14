80 قتيلاً جراء الفيضانات في إثيوبيا

إثيوبيا 80 قتيلاً جراء الفيضانات في إثيوبيا

أديس أبابا-سانا

أعلنت إثيوبيا اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق فيها خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 80 قتيلاً، بينما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات الإثيوبية قولها: “إن الأمطار الغزيرة التي هطلت الأسبوع الماضي في جنوب البلاد تسببت بدمار هائل”، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام.

إلى ذلك أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الآلاف نزحوا بسبب الفيضانات والأمطار، لافتاً إلى أن المنظمة الدولية أرسلت فرق استجابة سريعة إلى المناطق المتضررة لدعم السلطات الصحية المحلية.

يشار إلى أن منطقة شرق إفريقيا شهدت هذا الأسبوع هطولات مطرية غزيرة تسببت بفيضانات مدمرة في معظم المناطق، ففي كينيا المجاورة لإثيوبيا، لقي ما لا يقل عن 49 شخصاً حتفهم.

