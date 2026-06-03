عاصفة استوائية تتجه نحو طوكيو وتحذيرات من فيضانات وإجلاء مئات الآلاف

طوكيو-سانا

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الأربعاء تحذيرات من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن العاصفة الاستوائية “جانغمي” التي تضرب البلاد منذ يوم الإثنين الماضي وتتقدم نحو طوكيو، داعية مئات الآلاف من السكان إلى إخلاء منازلهم كإجراء احترازي.

وذكرت فرانس برس أن العاصفة أسفرت حتى الآن عن إصابة 15 شخصاً بجروح، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتعطيل حركة النقل الجوي في عدة مناطق.

وحذرت السلطات اليابانية من احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات خلال الساعات المقبلة، وخاصة في طوكيو، مع توقع تأخير خدمات النقل وإبقاء عدد من المدارس مغلقاً بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وذكرت السلطات أن أوامر وتوصيات الإخلاء شملت نحو 370 ألف شخص في مناطق تمتد من جزيرة شيكوكو غرب البلاد، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، مشيرةً إلى أنه لم تُسجل أي إصابات جديدة حتى صباح اليوم الأربعاء، إلا أن ستة مبانٍ تضررت بشكل جزئي.

وتسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة في ارتفاع منسوب المياه في عدد من الأنهار غرب وشرق اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو الكبرى.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من مخاطر الفيضانات في عدة مناطق، أبرزها محافظة آيتشي ذات الكثافة السكانية المرتفعة، إضافة إلى العاصمة طوكيو.