الرئيس اللبناني: غارات الاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي

بيروت سانا

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الغارات الجوية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، واستهدفت عدداً من القرى والبلدات الجنوبية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتتنافى مع روح اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وفي بيان رسمي صدر عن الرئاسة اللبنانية، اعتبر الرئيس عون أن استمرار صمت الدول الراعية للاتفاق يشكل تقاعساً خطيراً، ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة خروقاته بحق السيادة اللبنانية، مشدداً على أن الآلية الدولية يجب أن تضمن حقوق جميع الأطراف، لا أن تُستخدم لتغطية الانتهاكات المتكررة.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن هذه الغارات تأتي في سياق تصعيد ممنهج، سبقتها سلسلة من الاعتداءات الجوية التي طالت مناطق في البقاع خلال الأيام الماضية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، مؤكداً أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام القرارات الدولية والالتزام الكامل ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.