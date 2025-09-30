قطر: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقويض السلام والتهدئة في المنطقة

جنيف-سانا

أكدت قطر أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض فرص السلام وجهود التهدئة في المنطقة، من خلال تنفيذ خطط وسياسات استيطانية واستعمارية وعدوانية تشكل خطراً على السلم والأمن.

ونقلت وكالة “قنا” اليوم، عن المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، خلال مشاركتها في “النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، البند السابع”، وذلك في إطار الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان قولها: إن “بلادها ترحب بإعلان عدد من الدول مؤخراً اعترافها الرسمي بدولة فلسطين الشقيقة”.

وأضافت المفتاح: إن هذه الاعترافات تعد انتصاراً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتتوافق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة و”إعلان نيويورك” بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشددت المفتاح على ضرورة ألا تبقى الاعترافات بالدولة الفلسطينية حبراً على ورق، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتهجير القسري لسكانه وتجويعهم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، فضلاً عن إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلن ثلثا أعضاء الأمم المتحدة وغالبية دول الاتحاد الأوروبي اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين خلال مؤتمر “حل الدولتين” الذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الجاري، ليرتفع عدد الدول المعترفة إلى 159 من أصل 193 عضواً، بما يمثل أكثر من 75 بالمئة من المجتمع الدولي، وسط ترقب لمزيد من الاعترافات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.