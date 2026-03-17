مقتل شخص جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في منطقة بني ياس بالإمارات

أبو ظبي-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الثلاثاء، مقتل شخص يحمل الجنسية الباكستانية، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في منطقة بني ياس بإمارة أبو ظبي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مكتب أبو ظبي الإعلامي قوله: “إن شظايا ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي سقطت في منطقة “بني ياس”، وأسفرت عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية”.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، أنها تعاملت مع 10 صواريخ باليستية، و45 طائرة مسيرة قادمة من إيران، في إطار تصديها اليومي لاعتداءات إيرانية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما يؤدي الى وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.

