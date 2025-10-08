مظاهرة حاشدة في نيويورك تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك-سانا

شارك الآلاف بمظاهرة حاشدة في مدينة نيويورك، رفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والعدالة، ووقف جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وإنهاء العدوان.

وأكد المتظاهرون دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ أكثر من سبعة عقود احتلالاً وتهجيراً قسرياً، مشددين على أن الشعوب الحرة تزداد اليوم وعياً وإصراراً على المطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم المستمرة في غزة.

ويشهد العالم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القضاء، تضامناً شعبياً واسعاً مع الفلسطينيين، وسط دعوات متواصلة لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.