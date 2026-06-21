ترامب يؤكد عدم وجود رسوم في هرمز ويُلوّح بفرضها إذا لم يكتمل الاتفاق ‏مع إيران

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت عدم وجود أي رسوم على المرور عبر ‏مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران وبعدها، مُلوِّحاً بفرض ‏بلاده رسوماً على عبور المضيق في حال عدم إتمام الاتفاق مع طهران.‏

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “إنه لن تكون هناك رسوم في ‏مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لستين يوماً، كما لن تكون هناك ‏رسوم بعد انتهائها، ما لم تفرض من جانب الولايات المتحدة ولصالحها في حال عدم ‏إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها حامية ‏لدول الشرق الأوسط، بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية”.‏

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق اليوم أن ‏سويسرا ستستضيف غداً جولة محادثات مهمة على المستوى الفني بين إيران والولايات ‏المتحدة، وذلك في إطار الجهود الدولية البنّاءة لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير ‏بيئة دبلوماسية ملائمة وسرية في منطقة “بورجنشتوك”، لتيسير هذه المناقشات، فيما أعلن ‏نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في ‏سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.‏