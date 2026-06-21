ترامب يؤكد عدم وجود رسوم في هرمز ويُلوّح بفرضها إذا لم يكتمل الاتفاق ‏مع إيران

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت عدم وجود أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران وبعدها، مُلوِّحاً بفرض بلاده رسوماً على عبور المضيق في حال عدم إتمام الاتفاق مع طهران.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: “إنه لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لستين يوماً، كما لن تكون هناك رسوم بعد انتهائها، ما لم تفرض من جانب الولايات المتحدة ولصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها حامية لدول الشرق الأوسط، بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية”.
وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق اليوم أن سويسرا ستستضيف غداً جولة محادثات مهمة على المستوى الفني بين إيران والولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الدولية البنّاءة لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير بيئة دبلوماسية ملائمة وسرية في منطقة “بورجنشتوك”، لتيسير هذه المناقشات، فيما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.