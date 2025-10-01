البنتاغون يعلن بدء تقليص القوات الأمريكية في العراق

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” أن الجيش الأمريكي سيبدأ تقليص وجوده في العراق، في خطوة تعكس ما وصفه بـ “النجاح المشترك” في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان نُشِر على موقع الوزارة: إنه “وفقاً لتوجيهات الرئيس وانسجاماً مع عمل اللجنة العسكرية العليا الأمريكية-العراقية والبيان المشترك الصادر في الـ27 من أيلول 2024، ستقوم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف بتقليص مهمتهم العسكرية في العراق”.

واعتبر بارنيل أن هذا التقليص “يعكس النجاح المشترك في محاربة تنظيم داعش، ويمثل خطوة نحو الانتقال إلى شراكة أمنية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بما يتماشى مع المصالح الوطنية الأمريكية، والدستور العراقي، واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.

وأضاف: “ستسهم هذه الشراكة في دعم الأمن الأمريكي والعراقي، وتعزيز قدرة العراق على تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاضطلاع بدور قيادي إقليمي”، لافتاً إلى أن الحكومة الأمريكية ستواصل تنسيقها الوثيق مع الحكومة العراقية وأعضاء التحالف لضمان انتقال مسؤول.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أكد مطلع هذا الأسبوع، أن بلاده وصلت إلى مرحلة لا تتطلب وجود قوات متعددة الجنسيات أو أمريكية لفترة طويلة، مشيراً إلى أن القرار النهائي يعود للجانبين بشأن توقيت الانسحاب.