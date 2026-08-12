ارتفاع عدد الوفيات بإيبولا⁠ في الكونغو الديمقراطية إلى 2061

كينشاسا-سانا

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء أن عدد الوفيات المرتبطة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 2061 حالة.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات الكونغولية قولها في أحدث بياناتها بشأن انتشار المرض: إنّ عدد حالات الإصابة المؤكدة ‌بفيروس ⁠إيبولا ⁠ارتفع إلى 4449 حالة، ⁠منها ⁠2061 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت الأربعاء الماضي من تسارع انتشار فيروس إيبولا في الكونغو ، مؤكدة أن وتيرة تفشي المرض باتت تتجاوز جهود الاستجابة الحالية، في وقت يحصد فيه مئات الأرواح، وأوصت بإعطاء الأولوية للقاح «إرفيبو»، وهو اللقاح الوحيد المرخص ضد إيبولا، لإدراجه في تجربة سريرية عشوائية، وذلك في إطار جهود الاستجابة للتفشي.