لجنة دوليّة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتسعى لسيطرة دائمة عليها

نيويورك-سانا

أكدت لجنة التحقيق الدّولية المسّتقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، وسعيه لسيطرة دائمة على القطاع.

وقالت اللجنة في تقرير نشره موقع الأمم المتحدة اليوم: إن إسرائيل أظهرت نية واضحة وثابتة في فرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، والمسؤولون الإسرائيليون حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية.

وجاء في تقرير اللجنة أن إسرائيل هدمت البنية التحتية في قطاع غزة على نطاق واسع وبشكل منهجي، وعملت باستمرار على توسيع المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية حرمت عمداً الفلسطينيين في غزة من الموارد الضرورية لبقائهم.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضحت اللجنة أنه منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، قامت السلطات الإسرائيلية بتحريض المستوطنين ودعم اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية لتهجيرهم قسراً وضمها، ومنع أي فرصة لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولتهم.

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، أُنشئت من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في 27 أيار 2021 للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.