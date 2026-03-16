شركة أدنوك الإماراتية تعلق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة

1024 شركة أدنوك الإماراتية تعلق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة

أبو ظبي-سانا

علقت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم الإثنين، عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بعد اندلاع حرائق في محطة التصدير الرئيسية جراء هجوم بطائرة ‌مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها: إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في ميناء الفجيرة بينما استؤنفت عمليات أخرى، مشيرة الى أن اثنين من مراسي الميناء الثلاث يعملان بشكل طبيعي.

وقال أحد المصادر: إن محطات لتصدير النفط الخام التابعة لأدنوك استهدفت في الهجوم الإيراني.

وأعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الإثنين، نشوب حريق في “منطقة الفجيرة للصناعات البترولية”، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة.

ويُعد ميناء الفجيرة من أبرز الموانئ النفطية في المنطقة، حيث يُستخدم كمركز رئيسي لتخزين وتصدير النفط خارج الخليج العربي، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة تجارة الطاقة العالمية.

