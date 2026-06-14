انطلاق أول مشروع لتفكيك الطائرات في ميناء هاينان جنوب ‏الصين

بكين-سانا‌‎ ‎

شهد ميناء التجارة الحرة في هاينان جنوب الصين تدشين أول ‏مشروع متخصص في تفكيك الطائرات‎.‎

وذكرت وكالة شينخوا أن المشروع ينفذ داخل القاعدة الشاملة ‏لصيانة الطائرات بميناء هاينان للتجارة الحرة من قبل شركة ‌‏”غراند تشاينا أفييشن مينتينانس” المحدودة، التابعة لشركة “إتش ‏إن أيه تيكنيك”. ‎

ويُعد تفكيك الطائرات أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الدائري ‏في صناعة الطيران، إذ يتيح إعادة استخدام الأجزاء والمواد ‏القابلة للتشغيل من الطائرات المتقاعدة بعد فحصها وتجديدها، ‏بما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية، ويعزز في الوقت ‏ذاته تنافسية قطاع صيانة الطائرات في هاينان‎.‎

ويستفيد المشروع من الموقع الاستراتيجي لهاينان باعتبارها ‏بوابة تربط الصين بأسواق المحيطين الهادئ والهندي، إلى ‏جانب الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركة المنفذة في ‏مجالات إصلاح الطائرات وتعديلها وصيانتها‎.‎

وكان ميناء هاينان للتجارة الحرة، الذي يُعد الأكبر عالمياً من ‏حيث المساحة، قد بدأ تطبيق نظام جمركي خاص على مستوى ‏الجزيرة بالكامل في كانون الأول 2025، ما أتاح مرونة أكبر ‏في دخول البضائع الأجنبية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية، ‏وتقديم مزيد من التسهيلات للشركات‎.‎