انطلاق أول مشروع لتفكيك الطائرات في ميناء هاينان جنوب ‏الصين

بكين-سانا
شهد ميناء التجارة الحرة في هاينان جنوب الصين تدشين أول مشروع متخصص في تفكيك الطائرات.
وذكرت وكالة شينخوا أن المشروع ينفذ داخل القاعدة الشاملة لصيانة الطائرات بميناء هاينان للتجارة الحرة من قبل شركة ”غراند تشاينا أفييشن مينتينانس” المحدودة، التابعة لشركة “إتش إن أيه تيكنيك”.
ويُعد تفكيك الطائرات أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الدائري في صناعة الطيران، إذ يتيح إعادة استخدام الأجزاء والمواد القابلة للتشغيل من الطائرات المتقاعدة بعد فحصها وتجديدها، بما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية، ويعزز في الوقت ذاته تنافسية قطاع صيانة الطائرات في هاينان.
ويستفيد المشروع من الموقع الاستراتيجي لهاينان باعتبارها بوابة تربط الصين بأسواق المحيطين الهادئ والهندي، إلى جانب الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركة المنفذة في مجالات إصلاح الطائرات وتعديلها وصيانتها.
وكان ميناء هاينان للتجارة الحرة، الذي يُعد الأكبر عالمياً من حيث المساحة، قد بدأ تطبيق نظام جمركي خاص على مستوى الجزيرة بالكامل في كانون الأول 2025، ما أتاح مرونة أكبر في دخول البضائع الأجنبية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية، وتقديم مزيد من التسهيلات للشركات.