ترامب يعلن استبدال رسوم عبور مضيق هرمز باتفاقات تجارية مع دول الخليج

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه سيستعيض عن قراره السابق بفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز باتفاقات تجارية واستثمارية مع دول الخليج الحليفة.

وأوضح ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه قرر استبدال الرسوم الأمريكية البالغة 20 بالمئة باتفاقيات ستبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه الاستثمارات ستكون “ضخمة ومفيدة للغاية لهم ولمستقبلهم”.

وشدد ترامب على إبقاء “حصار كامل” على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها أو التي تنقل شحنات مرتبطة بإيران، مضيفاً: إن “أمريكا تنتصر مجدداً انتصاراً لم يسبق له مثيل”، ومكرراً أن إيران “لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً”.

وكان ترامب قد أعلن أمس عزمه فرض رسوم على عبور السفن لمضيق هرمز على خلفية تجدد المواجهات مع إيران بشأن هذا الممر الحيوي، مؤكداً أن واشنطن باتت “حارسة مضيق هرمز”، وأن الرسوم المرتفعة تهدف إلى تعويض الولايات المتحدة عن تكاليف حماية الممر الرئيسي للنفط والغاز.