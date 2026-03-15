مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين وسط قطاع غزة

قصف على النصيرات مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين وسط قطاع غزة
وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في منطقة السوارحة، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكان فلسطينيان قتلا، وأصيب آخرون، أمس السبت، جراء قصف الطيران الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال في خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

