الأمم المتحدة: غزة تواجه طوارئ غذائية قد تتطور إلى مجاعة

القدس المحتلة-سانا

حذرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين من أن قطاع غزة يواجه حالة طوارئ غذائية قد تتطور إلى مرحلة المجاعة، مؤكدة أن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية يشكل العامل الأساسي للحد من تفاقم الأزمة.



وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في فلسطين جاستن برادي خلال مؤتمر صحفي في رام الله: إن “نحو 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه أكثر من 200 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 10% من السكان، المرحلة التي تسبق إعلان المجاعة رسمياً وفق التصنيف الدولي للأمن الغذائي”.



وأوضح برادي أن “أحدث تقييم للأوضاع الغذائية الذي أعده أكثر من 60 خبيراً من 20 منظمة، أظهر أن التحسن النسبي المسجل مقارنة بالفترات السابقة يعود بصورة رئيسية إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وليس إلى تعافي الأوضاع المعيشية أو استعادة السكان مصادر رزقهم”، محذراً من أن “أي تراجع في حجم هذه المساعدات سيؤدي إلى تفاقم سريع للأزمة الإنسانية”.



وأشار إلى أن “برنامج الأغذية العالمي تمكن منذ تشرين الثاني الماضي من إيصال المساعدات الغذائية إلى نحو 75% من سكان القطاع”، مؤكداً أن “الاحتياجات الإنسانية لا تقتصر على الغذاء، إذ يحتاج آلاف الأطفال والنساء المرضعات إلى رعاية ودعم عاجلين”.



وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تحذيره من أن “نحو مليون و400 ألف فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي”، داعياً إلى “ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والاستثمار في برامج التعافي المبكر وإعادة سبل العيش”.



ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الاعتداءات على القطاع، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية، ويزيد من مخاطر المجاعة.