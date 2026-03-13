سنتكوم تؤكد مقتل ستة جنود أميركيين في تحطم طائرة للتزوّد بالوقود غربي العراق

واشنطن–سانا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” اليوم الجمعة أن جميع أفراد طاقم طائرة التزوّد بالوقود التي تحطمت غربي العراق، وعددهم ستة جنود، قد لقوا حتفهم في الحادث.

وقالت القيادة في منشور على منصة “X”: “تأكّد وفاة جميع أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن طائرة التزوّد بالوقود الأميركية KC-135 التي سقطت في غرب العراق، وكانت قد فُقدت أثناء تحليقها فوق مجال جوي صديق أمس الأول.”

وأضافت القيادة المركزية: إن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكدة في الوقت ذاته أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها القيادة في وقت سابق اليوم تشير إلى مقتل أربعة جنود أميركيين قبل أن يتم تأكيد العدد النهائي.

ويُعد هذا الحادث رابع تحطم لطائرة عسكرية أميركية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية – الايرانية، وذلك بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز “إف-15” بنيران صديقة فوق الكويت كما أعلنت حينها سنتكوم.