الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 19 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال داهمت منازل الفلسطينيين في عدة محافظات بالضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين اثنين من رام الله، وأربعة من بيت لحم، و13 من الخليل.
وطالت الاقتحامات الإسرائيلية قرى وبلدات، قريوت، ومخيم عسكر الجديد، والمنطقة الشرقية، وتل وروجيب في نابلس، ومنطقة الجلاجل بمدينة الخليل، وبلدة يعبد جنوب غرب جنين، وبيت لقيا غرب مدينة رام الله، وبلدة كفر مالك شمال شرق المدينة.
وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين واحتجزوا الأهالي، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها في الخليل تعاملت مع عشر إصابات، بينها إصابتان بالرصاص، وثماني إصابات جراء الاعتداء بالضرب، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاماً، وذلك خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على حارة الجعبري في منطقة الرأس.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في وقت سابق اليوم الأحد، أن عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو قتلى فلسطينيين أو ألحقت أضراراً بالممتلكات، منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية حزيران الماضي، تجاوز ثلاثة آلاف هجوم.