الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 19 فلسطينياً، خلال حملة مداهمات ‏واقتحامات واسعة نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد ‏اعتداءات المستوطنين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال داهمت منازل ‏الفلسطينيين في عدة محافظات بالضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين اثنين من رام ‏الله، وأربعة من بيت لحم، و13 من الخليل.‏

وطالت الاقتحامات الإسرائيلية قرى وبلدات، قريوت، ومخيم عسكر الجديد، ‏والمنطقة الشرقية، وتل وروجيب في نابلس، ومنطقة الجلاجل بمدينة الخليل، وبلدة ‏يعبد جنوب غرب جنين، وبيت لقيا غرب مدينة رام الله، وبلدة كفر مالك شمال شرق ‏المدينة.‏

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون على منازل الفلسطينيين واحتجزوا الأهالي، ما أسفر ‏عن إصابة فلسطينيين اثنين.‏

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها في الخليل تعاملت مع عشر ‏إصابات، بينها إصابتان بالرصاص، وثماني إصابات جراء الاعتداء بالضرب، من ‏بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاماً، وذلك خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال ‏على حارة الجعبري في منطقة الرأس.‏

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في وقت سابق اليوم ‏الأحد، أن عدد هجمات المستوطنين التي أسفرت عن إصابات أو قتلى فلسطينيين أو ‏ألحقت أضراراً بالممتلكات، منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية حزيران الماضي، ‏تجاوز ثلاثة آلاف هجوم.‏