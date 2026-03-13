الدفاعات الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الجمعة، أنها تعاملت خلال الساعات الأخيرة مع سبعة صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة أطلقتها إيران باتجاه الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الوزارة قولها اليوم الجمعة: “إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع سبعة صواريخ باليستية، و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران، وأنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وأضافت الوكالة: إن الدفاعات الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر مع 285 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1567 طائرة مسيرة.

وخلفت الاعتداءات، كما أشارت الوكالة، 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلاديشية، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية وجنسيات عربية أخرى، إضافة إلى إصابات من جنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.