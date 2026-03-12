ترامب: منع إيران من امتلاك السلاح النووي أولوية تفوق أرباح النفط

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، تفوق في أهميتها أرباح قطاع النفط.

وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال”: إن “الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يدر عليها أرباحاً طائلة”.

وأضاف: “كل ما يهمّني أكثر كرئيس للولايات المتحدة هو منع الإمبراطورية الشريرة، إيران، من امتلاك أسلحة نووية قد تدمّر الشرق الأوسط والعالم بأسره”، مشدداً على أنه “لن يسمح أبداً بحدوث ذلك تحت أي ظرف”.

وارتفعت أسعار النفط الخام للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، وتأثيراتها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت “بأكبر اضطراب” في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية، مشيرةً إلى أن إنتاج النفط الخام انخفض حالياً بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى مليوني برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية بما في ذلك المكثفات.