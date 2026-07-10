استئناف عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز رغم التوترات في المنطقة

سنغافورة-طوكيو-سانا

استأنفت ناقلات للغاز الطبيعي المسال خلال الأيام الماضية عبور مضيق هرمز، رغم تجدد التوترات العسكرية في المنطقة، وسط استمرار مراقبة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز.

وذكرت وكالة رويترز أن بيانات تتبع السفن أظهرت دخول عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى المضيق، بينها ناقلات مرتبطة بشركة قطر للطاقة، في وقت أعلنت فيه اليابان مغادرة 22 سفينة مرتبطة بها بينها ست ناقلات نفط خام، الخليج العربي عبر مضيق هرمز منذ السابع من تموز الجاري، فيما بقيت أربع سفن فقط في المنطقة.

وبحسب محللين فإن حركة العبور بدأت تتعافى تدريجياً، مع لجوء بعض السفن إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات احترازية أثناء عبور المضيق.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم، لمعالجة عدد من القضايا العالقة، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، غير أن اليومين الماضيين شهدا عشرات الضربات الأمريكية على إيران رداً على استهدافها سفناً في المضيق.