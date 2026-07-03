رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بنتائج ملموسة في المحادثات التجارية مع الصين

بروكسل-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الجمعة ضرورة أن تفضي المحادثات التجارية المقبلة بين الاتحاد الأوروبي، والصين إلى “نتائج ملموسة”، مشيرة إلى أن الاتحاد يدرس اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الاختلالات التجارية الكبيرة مع بكين.



ونقلت فرانس برس عن فون دير لايين قولها للصحفيين خلال زيارة لمدينة كورك الأيرلندية بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: “إن على الاتحاد الأوروبي مواصلة حواره مع الصين، لكن هذا الحوار يجب ألا يقتصر على النقاش، بل يجب أن يؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض”.



وشددت فون دير لايين على أن الاتحاد الأوروبي سيكون “واضحاً وحازماً جداً” في محادثاته المقبلة، حيث سيطرح ملفات حيوية تشمل “فائض الإنتاج المدعوم في السلع الموجهة إلى السوق الأوروبية، وعرقلة وصول الشركات الأوروبية إلى الأسواق الصينية”، لافتة إلى رفض الاتحاد التام للمنافسة غير العادلة الناجمة عن الدعم الحكومي الصيني.



وحذرت رئيسة المفوضية من أن التكتل الأوروبي مستعد للتحرك، واستخدام كافة الخيارات والأدوات المتاحة لحماية صناعاته وأسواقه، في حال لم يلمس أي تغيير حقيقي في السياسة التجارية لبكين.



وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد كلفوا المفوضية الأوروبية مؤخراً بمواصلة المحادثات مع الجانب الصيني، بالتوازي مع إعداد آليات وأدوات حمائية جديدة للاقتصاد الأوروبي، في وقت سجل فيه العجز التجاري للاتحاد في السلع مع الصين نحو 360 مليار يورو خلال عام 2025.

