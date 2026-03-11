الدفاعات السعودية تدمر مسيّرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة الربع الخالي، كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، قوله اليوم الأربعاء في بيان: تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.