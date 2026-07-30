تركيا تعلن السيطرة على حرائق غابات في 3 ولايات

أنقرة-سانا

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي اليوم الخميس السيطرة الكاملة على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي باليكسير وتشناق قلعة وأنطاليا.

ونقلت وكالة الأناضول عن يوماقلي قوله في مؤتمر صحفي في مركز إدارة الحرائق التابع للمديرية العامة للغابات بأنقرة:” إنّ فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقاً منذ أمس، وتمكنت من السيطرة الكاملة على 110 منها”، موضحاً ” أنّ الفرق واصلت طوال الليل عملياتها البرية، ومع بزوغ النهار بدأت عمليات الإسناد الجوي، بهدف السيطرة بشكل كامل على الحرائق”.

وأضاف يوماقلي أن 21 طائرة، و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 من رجال مكافحة الحرائق يعملون حاليا في الميدان.

ولفت الوزير إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة، وارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح تمثل العوامل الثلاثة الرئيسية التي تزيد من خطورة اندلاع الحرائق داعيا المواطنين إلى عدم إشعال النيران في الأماكن الغابية أو القيام بأي نشاط قد يتسبب في اندلاع الحرائق.