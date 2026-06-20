مقتل خمسة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل خمسة أشخاص اليوم السبت جراء سلسلة غارات إسرائيلية ‏مكثفة استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، وسط دمار طال ‏منازل ومباني سكنية‎.‎

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية ‏استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ما أدى إلى مقتل ثلاثة ‏أشخاص، بينما استهدفت غارة أخرى بلدة دير الزهراني، وأسفرت ‏عن مقتل شخص، فيما تم استهداف دراجة نارية عند المدخل ‏الشرقي لبلدة الدوير، وأدت أيضاً إلى مقتل شخص‎.‎

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة استهدفت بلدات ‏النبطية الفوقا، والنميرية، وشوكين، وحبوش، وكفرجوز، حيث أدى ‏القصف إلى تدمير عدد من المنازل والمباني السكنية، كما ‏استهدف أيضاً جبل الرفيع عند الأطراف الشرقية لعربصاليم، ‏وبلدات زبدين وسجدد ومزرعة المحمودية قرب العيشية، في ‏حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة النبطية ومحيطها ‏فجراً‎.‎

وكان قتل شخصان أمس الجمعة، جراء غارة إسرائيلية بطائرة ‏مسيّرة على طريق زبدين النبطية في جنوب لبنان.