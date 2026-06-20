مقتل خمسة أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل خمسة أشخاص اليوم السبت جراء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، وسط دمار طال منازل ومباني سكنية.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عربصاليم في الجنوب، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينما استهدفت غارة أخرى بلدة دير الزهراني، وأسفرت عن مقتل شخص، فيما تم استهداف دراجة نارية عند المدخل الشرقي لبلدة الدوير، وأدت أيضاً إلى مقتل شخص.
كما شن الطيران الإسرائيلي غارات متفرقة استهدفت بلدات النبطية الفوقا، والنميرية، وشوكين، وحبوش، وكفرجوز، حيث أدى القصف إلى تدمير عدد من المنازل والمباني السكنية، كما استهدف أيضاً جبل الرفيع عند الأطراف الشرقية لعربصاليم، وبلدات زبدين وسجدد ومزرعة المحمودية قرب العيشية، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية مدينة النبطية ومحيطها فجراً.
وكان قتل شخصان أمس الجمعة، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة على طريق زبدين النبطية في جنوب لبنان.