الدفاعات الجوية الإماراتية تدمر 8 صواريخ باليستية و26 مسيرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية دمرت 8 صواريخ باليستية، و26 مسيرة إيرانية في أجواء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها على منصة “إكس”: رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم 9 صواريخ باليستية، تم تدمير 8 منها، فيما سقط صاروخ واحد في البحر، مشيرةً إلى أنه تم رصد 35 طائرة مسيرة، جرى اعتراض 26 منها، بينما سقطت 9 مسيرات داخل أراضي الدولة.

وأضافت: إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 262 صاروخاً باليستياً، جرى تدمير 241 منها، فيما سقط 19 صاروخاً في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة، كما تم رصد 1475 طائرة مسيرة إيرانية، جرى اعتراض 1385 منها، فيما وقعت 90 طائرة مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وأوضحت أن الاعتداءات أسفرت عن 6 حالات وفاة، و122 حالة إصابة.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.