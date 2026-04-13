الصحة اللبنانية: مقتل 2089 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 آذار

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الإثنين أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في الثاني من آذار الماضي بلغت 2089 شخصاً.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد الجرحى ارتفع أيضاً إلى 6762 شخصاً، كما ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 166 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 648 طفلاً.

وقتل خمسة أشخاص الليلة الماضية، جراء اعتداءات إسرائيلية طالت بلدات الجنوب اللبناني في ظل العدوان المتواصل على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي، رداً على هجمات شنتها ميليشيا “حزب الله”، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف بينهم سوريون.