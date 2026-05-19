أطباء بلا حدود تحذر من استغلال المساعدات الإنسانية جنوب السودان

نيروبي-سانا

حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” من استغلال المساعدات الإنسانية في جنوب ‏السودان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، في ظل تصاعد النزاع الدائر هناك ‏وتدهور الأوضاع الإنسانية.‏



ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها في تقرير: إنها رصدت “اتجاهاً مقلقاً” يتمثل في منع وصول المساعدات، وإرسال رسائل تهديد وإجبار، إضافة إلى إصدار أوامر إجلاء تستهدف مدنيين ومنظمات إنسانية في مناطق متنازع عليها وأخرى خاضعة لسيطرة المعارضة.



كما أشارت إلى محاولات من أطراف النزاع لإجبار المنظمات غير الحكومية على نقل المساعدات من مناطق معينة وإليها، الأمر الذي يحرم مجتمعات كاملة من الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة.



ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله عام 2011، تحديات أمنية وإنسانية متفاقمة، في ظل استمرار التوترات والاشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير وقوات المعارضة المرتبطة بنائبه السابق رياك مشار، وسط دعوات دولية لتعزيز الاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

