سلام يرحّب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار

بيروت-سانا

رحّب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، معتبراً أنه يشكّل مطلباً لبنانياً محورياً سعت إليه الحكومة منذ اليوم الأول للحرب.

وقال سلام في منشور عبر منصة “إكس”: إن إعلان وقف إطلاق النار كان هدفاً أساسياً خلال اللقاء الذي عُقد في واشنطن يوم الثلاثاء، معرباً عن تهانيه لجميع اللبنانيين بهذا الإنجاز.

ووجّه رئيس الحكومة اللبنانية الشكر إلى مختلف الجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في التوصل إلى هذا الإعلان، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية وقطر ومصر والأردن.

وأعلن الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، ابتداء من منتصف هذه الليلة، بتوقيت بيروت.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك