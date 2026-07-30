الأغذية العالمي يطلق برنامجا لدعم المزارعين المتضررين جراء الحرب في لبنان

بيروت-سانا

أطلقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي برنامجاً لدعم الأسر الزراعية المتضررة جراء الاعتداءات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في لبنان قوله في بيان اليوم الخميس أن برنامج الدعم يأتي في إطار مبادرة أوسع متعددة السنوات يمولها الاتحاد الأوروبي، وتنفذ بشكل مشترك من قبل وزارة الزراعة اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

وقال وزير الزراعة اللبناني نزار هاني إن البرنامج يعكس التزام لبنان بوضع الجانب الزراعي في صميم جهود التعافي الوطني، مشيداً بالدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.

وأضاف هاني أن البرنامج لا يقتصر على معالجة التداعيات المباشرة للتصعيد، بل يساهم أيضاً في إرساء أسس قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود والاستدامة والشمول، بما يدعم تعافي لبنان وتنميته على المدى الطويل.

بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دي وا إن البرنامج يثبت أن المساعدات الطارئة يمكن أن تسهم في تعزيز المؤسسات الوطنية ووضع أسس لتعافٍ أكثر قدرة على الصمود، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في حلول تساعد الأسر الزراعية الضعيفة على التعافي وتعزز استعداد البلاد لمواجهة الصدمات المستقبلية.

من جهتها أكدت نائبة المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان آن فالاند أن المزارعين يشكلون ركيزة أساسية للأمن الغذائي في البلاد، موضحة أن المبادرة توفر دعماً فورياً للأسر الزراعية الأكثر ضعفاً، وتعزز في الوقت ذاته قدرة لبنان على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى إلى دعم نحو 2000 أسرة زراعية متضررة من خلال مساعدات نقدية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها الفورية والتكيف مع التحديات وحماية سبل عيشها.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعلن في 10 حزيران الماضي، أن الأضرار المباشرة للأعمال العدائية على المباني في العاصمة اللبنانية بيروت وجبل لبنان تقدر بأكثر من 365 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى تضرر أكثر من 7600 وحدة سكنية، بما في ذلك أكثر من 3000 شقة دمرت بالكامل، في حين بلغ حجم الركام الناتج عنها نحو 650 ألف متر مكعب.