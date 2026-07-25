إجلاء الآلاف من ضواحي بوردو الفرنسية مع اشتداد حرائق ‏الغابات‎ ‎

باريس-سانا‏

أجلت السلطات الفرنسية اليوم السبت، آلاف الأشخاص من ‏الضواحي القريبة من مدينة بوردو، وسط اشتداد حرائق الغابات ‏في المناطق المحيطة بالمدينة‎.‎

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ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الإدارة المحلية لمنطقة ‌‏(نوفيل-أكيتين وجيروند) التي تضم بوردو، صوفي بروكا ‏قولها: إن عمليات إخلاء مناطق لوايون وإيزين وميرينياك ‏جارية‎.‎

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وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ‏لوكورنو: إن أكثر من 141 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن ‏من منطقتي جيروند ولوند، اللتين تقعان بالقرب من بوردو، ‏حيث اندلعت حرائق الغابات في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى ‏أن الحرائق التي تجتاح فرنسا بلغت مستوى لم يسبق له مثيل.‎

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ووفقاً لبيانات مرصد رويترز للمناخ، بلغ متوسط درجات ‏الحرارة حتى الآن هذا الشهر 32.2 درجة مئوية في منطقة ‏أكيتين الأوسع نطاقاً، وهو ما يزيد بمقدار 7.3 درجات مئوية عن ‏متوسط درجات الحرارة العظمى المعتادة لشهر تموز خلال ‏الفترة من 1961 إلى 1990.‎

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الجمعة، أن ‏بلاده طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حريق غابات ‏كبير اندلع بالقرب من الساحل المطل على المحيط الأطلسي‎.‎