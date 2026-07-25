إجلاء الآلاف من ضواحي بوردو الفرنسية مع اشتداد حرائق ‏الغابات‎ ‎

باريس-سانا
أجلت السلطات الفرنسية اليوم السبت، آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من مدينة بوردو، وسط اشتداد حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس الإدارة المحلية لمنطقة (نوفيل-أكيتين وجيروند) التي تضم بوردو، صوفي بروكا قولها: إن عمليات إخلاء مناطق لوايون وإيزين وميرينياك جارية.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو: إن أكثر من 141 ألف شخص تم إجلاؤهم حتى الآن من منطقتي جيروند ولوند، اللتين تقعان بالقرب من بوردو، حيث اندلعت حرائق الغابات في الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الحرائق التي تجتاح فرنسا بلغت مستوى لم يسبق له مثيل.
ووفقاً لبيانات مرصد رويترز للمناخ، بلغ متوسط درجات الحرارة حتى الآن هذا الشهر 32.2 درجة مئوية في منطقة أكيتين الأوسع نطاقاً، وهو ما يزيد بمقدار 7.3 درجات مئوية عن متوسط درجات الحرارة العظمى المعتادة لشهر تموز خلال الفترة من 1961 إلى 1990.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الجمعة، أن بلاده طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حريق غابات كبير اندلع بالقرب من الساحل المطل على المحيط الأطلسي.