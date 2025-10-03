البنتاغون: ضربة أمريكية قبالة فنزويلا تودي بحياة أربعة مشتبه بتهريبهم المخدرات

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” اليوم تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأوضح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في منشور على منصة “X”، أن العملية نُفذت بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب ضمن منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية، مبيناً أن الضربة “القاتلة والحركية” أدت إلى مقتل “أربعة من إرهابيي المخدرات” كانوا على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية المشاركة.

وأشار هيغسيث إلى أن القارب كان محملاً بكميات كبيرة من المخدرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الاستخبارات الأمريكية أثبتت بشكل قاطع أن الأشخاص على متنه متورطون في تهريب المخدرات، مؤكداً أن “هذه الضربات ستستمر حتى تنتهي الهجمات على الشعب الأمريكي”.