وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا‏

توفي شخصان وأصيب 28 آخرون، جراء حوادث سير في مناطق مختلفة من سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 23 حادث ‏سير، تسببت بوفاة شخصين وإصابة 28 آخرين، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية ‏للمصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، ‏وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 119 حريقاً في المنازل، والمحال التجارية، ‏والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، حيث تمكنت من إخمادها وتبريد ‏مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.‏

وجدد الدفاع المدني التذكير بأهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وشهدت عدة محافظات سورية أمس الأول الأحد، 149 حريقاً وحادث سير، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت عن وفاة شخص ‏وإصابة 24 آخرين.‏

‏ ‏