وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

حادث 3 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا‏

توفي شخصان وأصيب 28 آخرون، جراء حوادث سير في مناطق مختلفة من سوريا ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث.‏

حادث2 4 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 23 حادث ‏سير، تسببت بوفاة شخصين وإصابة 28 آخرين، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية ‏للمصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، ‏وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

حريق8 5 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 119 حريقاً في المنازل، والمحال التجارية، ‏والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، حيث تمكنت من إخمادها وتبريد ‏مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.‏

وجدد الدفاع المدني التذكير بأهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب ‏اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

وشهدت عدة محافظات سورية أمس الأول الأحد، 149 حريقاً وحادث سير، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت عن وفاة شخص ‏وإصابة 24 آخرين.‏
‏ ‏

حريق10 4 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
حريق1 2 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
حريق2 3 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
حريق4 3 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
حريق6 3 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
حريق7 4 وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية
 سوريا وألمانيا توقعان اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي
الدفاع المدني ينتشل جثمانَي طفلين غرقا قرب تل حاصل في حلب
حملات لتعزيز الوعي بمخاطر الحرائق في الرقة وتكثيف إجراءات الوقاية مع بدء الحصاد
تشديد الرقابة الصحية على معامل إنتاج “البوظة” في حماة مع بدء الصيف
مدير مؤسسة سد الفرات يوضح أسباب وصول منسوب مياه النهر إلى ‏مستويات غير مسبوقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك