وفاة شخصين وإصابة 28 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 28 آخرون، جراء حوادث سير في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، بأن فرقه استجابت لـ 23 حادث سير، تسببت بوفاة شخصين وإصابة 28 آخرين، مشيراً إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 119 حريقاً في المنازل، والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، حيث تمكنت من إخمادها وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصار الأضرار على الخسائر المادية.
وجدد الدفاع المدني التذكير بأهمية عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وشهدت عدة محافظات سورية أمس الأول الأحد، 149 حريقاً وحادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت عن وفاة شخص وإصابة 24 آخرين.