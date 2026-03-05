مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيراني على سيادة عدد من الدول العربية

تونس-سانا

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة العدوان الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ومجالاتها الجوية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الرسمي: “إن هذا العدوان غير المبرر يشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة”، مؤكدة رفضها الكامل للتصرفات الإيرانية التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة ونسف الجهود الرامية إلى التهدئة والسلام، والتي كانت الدول العربية سبّاقة في مساعيها الحميدة من أجل تحقيقها.

وأكدت الأمانة العامة مساندتها المطلقة وتضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب الدول العربية المتضررة، وتأييدها لكل التدابير التي تتخذها والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

ونوه البيان بالتصدي الباسل الذي قامت به قوات الدفاع في هذه الدول لهذا العدوان، واتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها، معربة عن تقديرها لما تتمتع به القوات الأمنية في هذه الدول من كفاءة ومهنية عالية في مواجهة التهديدات.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، بما فيها الإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.