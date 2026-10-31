انطلاق مشروع لتأهيل شبكات الصرف الصحي في أحياء المدينة القديمة بطرطوس

طرطوس-سانا

باشر مجلس مدينة طرطوس تنفيذ أعمال لمعالجة شبكة الصرف الصحي في المدينة القديمة، ولا سيما في الأزقة الواقعة فوق الأقبية الأثرية، بهدف تحسين واقع الصرف الصحي، والحفاظ على الأقبية الأثرية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الورشات الفنية باشرت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل استبدال شبكات الصرف الصحي القديمة والمهترئة في مواقع الدون جون والقلعة وقاعة الفرسان وأقبية عرفات، إضافة إلى تركيب مصافٍ مطرية لتصريف مياه الأمطار، مشيراً إلى أن مدة الإنجاز المتوقعة لهذه الأعمال تبلغ نحو شهر.

ونوه حليمة إلى أن واقع الصرف الصحي في المدينة القديمة جيد، باستثناء جزء من حي الخندق، حيث تعمل الورشات على استبدال شبكة الصرف الصحي الرئيسية بطول 100 متر، ولا سيما أن الأزقة المجاورة تعاني أيضاً من صعوبة في التصريف الصحي والمطري.

وكانت الورشات الفنية التابعة لمجلس مدينة طرطوس والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، نفذت في 28 من الشهر الجاري حملة خدمية مشتركة في المنطقة الصناعية، استعداداً لفصل الشتاء، وتحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها.