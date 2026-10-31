الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان اتفاقات استراتيجية في المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي

مونتريال-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا إبرام مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية لتعزيز تعاونهما في مجالات المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، في خطوة وصفها الجانبان بأنها تؤسس لأوثق شراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة من خارج القارة الأوروبية.

وجاء الإعلان في ختام القمة الأوروبية الكندية التي استضافتها مدينة مونتريال يومي الخميس والجمعة، وشهدت أيضاً إعلان كندا نيتها المشاركة في القرض الأوروبي المخصص لأوكرانيا، والبالغة قيمته 90 مليار يورو.

شراكة لتعزيز القدرة على الصمود

ونقلت شبكة “يورو نيوز” عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قوله: إن التحالف مع الاتحاد الأوروبي يعزز السيادة والقدرة على الصمود ومواجهة التحديات والصدمات بصورة مشتركة، مؤكداً أن بلاده لن تنتظر أن يُقرَّر مستقبل الذكاء الاصطناعي في أماكن أخرى.

من جهته، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الشراكة بأنها الأوثق والأعمق والأمتن التي أقامها الاتحاد مع دولة غير أوروبية، معتبراً أن كندا تتمتع بسمات أوروبية أكثر من أي دولة أخرى خارج القارة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تسارع التقارب بين الجانبين، الذي يستند إلى اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والاقتصادية (سيتا)، الموقعة قبل نحو عشرة أعوام، ولا سيما في ظل التوترات التجارية والسياسية التي شهدتها علاقات كل منهما مع الولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.

المعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي

وشكلت المعادن الحيوية بحسب الشبكة، محوراً أساسياً في الاتفاقات الجديدة، نظراً إلى أهميتها في الصناعات التكنولوجية والتحول نحو الطاقة النظيفة، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على إتاحة المجال أمام بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تمويل مشاريع المعادن الحيوية في كندا، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسريع تطوير قطاع التعدين، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر هذه المعادن وتقليص اعتماده على الصين.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الحوسبة المتقدمة، وإتاحة البنية التحتية الأوروبية للحوسبة الفائقة أمام الباحثين والشركات الكندية، بهدف تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومستقلة.

وكانت الحكومة الكندية أعلنت أول أمس الخميس استثمار مليار يورو في شركة “كوهير” الكندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ترتبط بشراكة مع شركة “ألف ألفا” الألمانية.

واعتبر كارني أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً لما يمكن أن تبنيه كندا وأوروبا معاً، مشدداً على أن بلاده لن تنتظر أن تحدد جهات أخرى مستقبل هذا القطاع.

تعاون رقمي وبرامج أوروبية

وشملت التفاهمات أيضاً اتفاقات في مجال التجارة الرقمية، بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية وخفض تكاليفها، إلى جانب بحث مشاركة كندا في عدد من البرامج الأوروبية، من بينها برنامج “إيراسموس” للتبادل الطلابي، وبرنامج “غاليليو” للملاحة عبر الأقمار الصناعية.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في سياسات الذكاء الاصطناعي والمناخ، ووضع آليات منتظمة للتعاون بين مؤسساتهما البرلمانية والتنفيذية والقضائية.

تحالف أوسع ورسائل إلى واشنطن

ويتطلع الاتحاد الأوروبي وكندا إلى توسيع نطاق الشراكة مستقبلاً، من خلال ضم دول حليفة أخرى، بينها اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بما يتيح بناء إطار أوسع للتنسيق الاقتصادي والتجاري في ظل التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية وتصاعد التوترات التجارية.

وأثار التقارب الأوروبي الكندي انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه “عمل عدائي”، فيما أكد كارني أن الولايات المتحدة ستلمس فوائد الشراكة المتنامية بين الجانبين.

وتعكس الاتفاقات الجديدة توجهاً أوروبياً كندياً نحو تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، وتنويع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية، وتوسيع هامش الاستقلال في مواجهة التحديات الدولية.

يشار إلى أن كندا كثفت خلال العام الماضي تعاونها الدفاعي مع أوروبا، في مسعى ‏لتنويع شراكاتها وتعزيز قدراتها العسكرية، وسط تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‏المتكررة بضم كندا، ومخاوف أوروبية من مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة بحسب موقع “بوليتيكو” الأمريكي.‏