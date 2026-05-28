إصابة ثلاثة أشخاص بعملية طعن في محطة قطار سويسرية

جنيف-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، نتيجة تعرضهم لعملية طعن من قبل شخص في محطة القطار بمدينة فينترتور اليوم الخميس، قبل أن يتم القبض عليه.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة زيورخ قولها في بيان لها: إن “الهجوم وقع بعد الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقليل”، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على منفذ العملية.

وأضافت: إن دوافع المشتبه به، وهو رجل سويسري يبلغ من العمر 31 عاماً، قيد التحقيق.

وأوضحت أن عملية أمنية واسعة النطاق جارية في مدينة فينترتور السويسرية، حيث وقع الحادث.

ولم تقدم الشرطة المحلية والإقليمية تفاصيل عما حدث بالضبط في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 123 ألف نسمة في شمال شرق سويسرا، بالقرب من زيورخ.