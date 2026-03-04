المفوضية الأوروبية: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط و الغاز إلى أوروبا

بروكس-سانا

أكدت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد أنه لا توجد مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط أو الغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكر موقع المفوضية الأوروبية في بيان اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تضطر بعد لاستخدام أي مخزونات نفطية إضافية، حيث المخزونات لا تزال عند مستويات عالية، كما أن مستويات تعبئة خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي مستقرة.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستواصل مراقبة الوضع والتواصل بانتظام مع دول الاتحاد الأوروبي والجهات الفاعلة في السوق، وفي حال استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أو حدوث اضطرابات أخرى، سيتم إعادة تقييم أمن إمدادات النفط والغاز في الاتحاد الأوروبي.

وأدّى إغلاق مضيق هرمز وتعطّل حركة الملاحة فيه إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعدما تحوّل الممر البحري الأهم لنقل النفط والغاز إلى منطقة شبه مشلولة تحت وطأة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت نحو 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار التصعيد العسكري في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط.