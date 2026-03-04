أسعار النفط تقفز وسط تهديد مباشر لإمدادات الطاقة العالمية بعد إغلاق مضيق هرمز

واشنطن-سانا

تواصل أسعار النفط ارتفاعها مع اتساع نطاق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات عميقة في إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء، أن أسعار النفط والغاز قفزت بفعل تصاعد الهجمات المتبادلة، وتعرض منشآت طاقة رئيسية في المنطقة لضربات مباشرة، ما أدى إلى تعطّل جزء من الإنتاج وارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية.

وأوضحت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، أدى إلى شبه توقف في حركة ناقلات النفط، وهو ما عزز توقعات الأسواق بحدوث صدمة نفطية محتملة إذا استمر التصعيد، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يرفع معدلات التضخم عالمياً، بينما قد تستفيد دول منتجة مثل كندا من زيادة العائدات النفطية.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق مضيق هرمز في خضمّ التصعيد العسكري، ما أدى إلى تعطّل حركة ناقلات النفط وارتفاع المخاوف العالمية من اضطراب الإمدادات، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الخام في الأسواق الدولية.