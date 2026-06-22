قطر تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة

برن-سانا



أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الإثنين، دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مجدداً موقف قطر الداعم للبنان ووحدة أراضيه وسيادته.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مشترك ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.



وبحث المسؤولون خلال الاتصال الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة لتعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في ضوء التطورات الأخيرة والزخم الذي أوجدته مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بالبناء على هذه الخطوات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وكانت قطر وباكستان أكدتا في بيان مشترك في وقت سابق اليوم، تحقيق نتائج إيجابية وبناءة تمهد للوصول إلى اتفاق نهائي في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة لوسيرن.