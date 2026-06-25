زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب قبالة سواحل شمال اليابان

طوكيو-سانا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل شمال اليابان صباح اليوم الخميس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة إيواتي شمال جزيرة هونشو، وعلى عمق 50 كيلومتراً.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا: “حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية، لكننا سنواصل مراقبة الوضع، وتقييم الأضرار المحتملة”.
وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية يابانية بضائع متناثرة على الأرض داخل عدد من المتاجر، في حين بدت حركة المرور طبيعية في شوارع مدينة هاشينوهي الساحلية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ قرب مركز الزلزال، بينما تم تعليق رحلات بعض القطارات فائقة السرعة احترازياً.
وتعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لـ “حلقة النار” في المحيط الهادئ.
ويأتي هذا الزلزال بالتزامن مع زلزالين قويين ضربا فنزويلا على الضفة الأخرى من المحيط الهادئ.