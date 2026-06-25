زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب قبالة سواحل شمال اليابان

طوكيو-سانا‏

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل شمال اليابان ‏صباح اليوم الخميس.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها: إن الزلزال وقع قبالة ساحل محافظة إيواتي شمال جزيرة هونشو، وعلى عمق ‌‏50 كيلومتراً.‏

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا: “حتى الآن، لم ترد ‏تقارير عن وقوع إصابات بشرية، لكننا سنواصل مراقبة الوضع، وتقييم الأضرار المحتملة”.‏

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية يابانية بضائع متناثرة على الأرض داخل عدد من المتاجر، في حين بدت حركة ‏المرور طبيعية في شوارع مدينة هاشينوهي الساحلية الواقعة على ساحل المحيط الهادئ قرب مركز الزلزال، بينما تم تعليق ‏رحلات بعض القطارات فائقة السرعة احترازياً.‏

وتعد اليابان من أكثر دول العالم عرضة للزلازل، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على الحافة الغربية لـ “حلقة ‏النار” في المحيط الهادئ.‏

ويأتي هذا الزلزال بالتزامن مع زلزالين قويين ضربا فنزويلا على الضفة الأخرى من المحيط الهادئ.‏