فرنسا وبريطانيا تطالبان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

باريس ولندن-سانا

أكدت فرنسا وبريطانيا اليوم الخميس ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أُعلن عنه أمس، لبنان، ودعتا إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على هذا البلد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الفرنسي “جان – نويل بارو” قوله لـ إذاعة “فرانس إنتر” اليوم: “ندين بشدّة الضربات الإسرائيلية الكثيفة التي أودت خلال 10 دقائق بحياة أكثر من 250 شخصاً أضيفوا إلى 1500 ضحية قضوا في النزاع الذي أشعل حزب الله فتيله ضدّ إسرائيل في الثاني من آذار الماضي”.

وشدّد على أن “الهجمات الإسرائيلية غير مقبولة، وخصوصاً أنها تضعف وقف إطلاق النار المؤقّت الذي تمّ التوصّل إليه بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران”.

وطالب بارو إيران “بالتوقف عن ترهيب إسرائيل بواسطة حزب الله الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية”.

بدورها دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إلى أن يُشمل لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وأعربت عن قلق بلادها البالغ إزاء الهجمات المتصاعدة لإسرائيل التي شهدها لبنان بالأمس، والتي أسفرت عن تداعيات إنسانية ونزوح واسع النطاق.

وتعرض لبنان أمس الأربعاء لعدوان إسرائيلي هو الأعنف منذ الثاني من آذار الماضي، استهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.