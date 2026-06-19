تحذيرات من انهيار منظومة الخدمات في غزة وسط منع الاحتلال إدخال المواد الأساسية

القدس المحتلة-سانا



حذّر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن منظومة الخدمات الأساسية باتت مهددة بالانهيار الكامل، في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والمستلزمات الضرورية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا قوله: إن الأزمة الراهنة لم تعد تقتصر على نقص الوقود، بل وصلت إلى مرحلة حرجة نتيجة النفاد الوشيك للزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات الخدمية.

وأضاف: إن توقف هذه المواد “سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع حاد في الخدمات الحيوية وتهديد الصحة العامة”، محذراً من تداعيات إنسانية واسعة.

وأوضح مهنا أن من بين القطاعات المهددة بالتوقف آبار مياه الشرب ومحطات ضخ الصرف الصحي، ما قد يحرم السكان من المياه النظيفة ويؤدي إلى مخاطر بيئية وصحية كبيرة.



كما أشار إلى أن آليات جمع ونقل النفايات مهددة بالتوقف، ما ينذر بتراكم كميات كبيرة من النفايات وانتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى تكدس نحو 700 ألف متر مكعب من النفايات الصلبة في مدينة غزة، في ظل تضرر كبير في المعدات والآليات نتيجة الظروف الراهنة.

ودعا اتحاد البلديات إلى تدخل دولي عاجل لإدخال المواد الأساسية والزيوت الصناعية اللازمة لاستمرار عمل البلديات وتجنب كارثة إنسانية وشيكة.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 بدمار واسع في البنية التحتية، حيث دمرت شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ جزئياً أو كلياً، إضافة إلى تعطّل مئات الآليات الخدمية نتيجة الاستهداف المباشر أو نفاد الوقود والزيوت.