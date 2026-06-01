مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تدفع بمخطط لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الهيئة قولها: إن مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يسمى “الإدارة المدنية” في حكومة الاحتلال أقرّ عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة حزمة جديدة من المخططات الاستيطانية التي تتضمن الدفع ببناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، إلى جانب مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى توسيع نفوذ المستوطنات وتعزيز بنيتها القانونية والتخطيطية.

وتتوزع الوحدات المقترحة على عدة مستوطنات، أبرزها مخطط لبناء 1006 وحدات في مستوطنة “جفعوت” غرب بيت لحم، والتي يجري تكريسها كمستوطنة مستقلة بعد فصلها عن “ألون شفوت” في آذار من العام الماضي، إضافة إلى مئات الوحدات الاستيطانية في نابلس وجنين والخليل وسلفيت.

كما تشمل الجلسة “بحسب الهيئة ” مناقشة عددٍ من المخططات الخاصة بتعديل حدود البناء وتغيير استخدامات الأراضي وغيرها، بما يعكس استمرار حكومة الاحتلال في استكمال البنية التخطيطية والقانونية للمشروع الاستيطاني بالتوازي مع التوسع العمراني للمستوطنات.

وشددت الهيئة على أن هذه المخططات تثبت مضي سلطات الاحتلال في فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة واستحداث مراكز استيطانية ذات طابع حضري، الأمر الذي يهدد بمزيد من مصادرة الأراضي الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية، ويشكل امتداداً لسياسات الضم الزاحف التي تنفذها حكومة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصديق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، إلى جانب مصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين، إضافة إلى حملات الاعتقال والمداهمة والتضييق بهدف تهجير سكانها بشكل قسري.