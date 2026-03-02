السفارة الأمريكية في لبنان تدعو رعاياها إلى مغادرة البلاد فوراً

بيروت-سانا

دعت السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الإثنين، رعاياها إلى مغادرة البلاد فوراً، جراء تقلب الأوضاع الأمنية وعدم استقرارها في المنطقة.

كما دعت إلى عدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، موصيةً من يختار البقاء بإعداد خطط طوارئ تحسباً لأي تطورات، والاستعداد للبقاء في أماكن إقامتهم في حال تدهور الأوضاع.

وأشارت السفارة إلى توفر رحلات لشركات الطيران التجارية، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات في أي وقت، داعيةً إلى متابعة خيارات السفر بشكل مستمر.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة تعليق جميع خدماتها القنصلية حتى إشعار آخر، مؤكدة أنها غير قادرة حالياً على تقديم أي مساعدة للأمريكيين داخل لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف فجر اليوم الإثنين عدداً من قيادات ميليشيا حزب الله، ومقاره وبنى تحتية عسكرية في الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية لبيروت بسلسلة غارات، وذلك عقب إطلاق الميليشيا صواريخ ومسيرات باتجاه جنوب حيفا.

