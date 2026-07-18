مصر تبحث مع واشنطن ومسقط جهود خفض التصعيد والتطورات في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصالين هاتفيين مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم السبت، آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد.

ووفق الموقع الرسمي للخارجية المصرية، تناول اتصال وزيري الخارجية المصري والعماني، “التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر بالغة على الأمن والاستقرار الإقليمي، والجهود الإقليمية المبذولة للتهدئة والعودة إلى التفاوض”.

وشدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد، وتجنب انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر واتساع دائرة الصراع، كما أكدا أهمية العودة إلى مسار المفاوضات والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الراهنة.

وفي اتصال مماثل مع ويتكوف، أكد عبد العاطي دعم مصر جميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة الالتزام بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الأمن والاستقرار الإقليمي.

ومع استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق اليوم، إتمام الليلة السابعة على التوالي من الضربات الجوية مستهدفة مواقع للمراقبة، ومنشآت لوجستية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية داخل إيران، فيما جددت إيران اعتداءاتها على عدة دول في المنطقة، إذ أعلنت الكويت والبحرين والأردن اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية.