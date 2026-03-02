مركز فلسطين لدراسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 525 فلسطينياً في الضفة الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 525 فلسطينياً، بينهم 21 امرأة و37 طفلاً قاصراً، في الضفة الغربية خلال شهر شباط الماضي.

وأوضح المركز في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات الجماعية في القرى والمخيمات، مع تحويل المنازل إلى مراكز تحقيق ميداني، والاعتداء على المعتقلين بالضرب.

وأشار المركز إلى ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين القتلى خلال شباط إلى 325 قتيلاً، بينهم أسير اعتقله الاحتلال من مشفى كمال عدوان في غزة في أيلول 2024 خلال تأدية واجبه الإنساني.

ولفت المركز إلى تردي ظروف الأسرى الصحية والمعيشية داخل معتقلات الاحتلال، وخاصة خلال شهر رمضان، حيث يعانون من نقص الغذاء والملابس ومواد النظافة، ومن انتشار الأمراض الجلدية، وتقييد الحركة والتعذيب النفسي والجسدي، ما يشكل خطراً على حياتهم.

وتطالب مؤسسات الأسرى الفلسطينيين باستمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الحقوقية المعنية بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى والإفراج عنهم.